В Іспанії виявлено перший випадок свинячого грипу

Брюссель. 27 квітня. УНІАН. Єврокомісія підтверджує виявлення першого випадку зараження свинячим грипом в Європі – в Іспанії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це на брифінгу заявила представник Єврокомісії Ніна-ПАПАДУЛАКІ.

“Ми маємо підтвердження від іспанської влади про виявлення першого випадку в Європі”, - сказала вона.

Водночас, в Єврокомісії повідомили, що називати грип свинячим не зовсім правильно, оскільки насправді, не було зареєстровано жодного випадку зараження людей від свиней чи від споживання свинини. Новий грип є своєрідним видом грипу, що об’єднує в собі віруси звичайного людського грипу, пташиного грипу та захворювань свиней.

В Єврокомісії також повідомили про те, що на сьогодні за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я рівень небезпеки становить 3, пандемія оголошується я при досягненні рівня 6.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці від свинячого грипу на сьогодні померли 103 особи, 1614 госпіталізовані з симптомами хвороби. У США цим вірусом заразилися 20 осіб, у Канаді - шестеро.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має ”потенціал пандемії”.