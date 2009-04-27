Міністр Вакарчук їде до Бельгії

Київ. 27 квітня. УНІАН. Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК візьме участь у конференції європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, що відбудеться 28–29 квітня у Бельгії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОН України.

Серед учасників заходу – представники 46 країн, у тому числі Західної, Центральної та Східної Європи.

Під час пленарних сесій планується визначити пріоритети європейського простору вищої освіти та наукового дослідження на наступне десятиріччя, а також оцінити результати розвитку Болонського процесу з 1999 по 2009 рік.

До складу української делегації входять також заступник міністра освіти і науки Тарас ФІНІКОВ, ректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Віль БАКІРОВ та студент Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій ЦВИК.

Довідка УНІАН. Україна приєдналася до Болонського процесу у травні 2005 року (м. Берген, Норвегія) на Конференції міністрів європейських країн, що відповідають за вищу освіту.

Основним завданням Болонського процесу є створення європейського простору вищої освіти та наукового дослідження, що ґрунтується на спільності принципів функціонування систем вищої освіти європейських країн.