Болгарин хоче об`їхати Чорне море на велосипеді

Севастополь. 13 травня. УНІАН. Болгарин Вячеслав СТОЯНОВ має намір за 60 днів об`їхати на велосипеді навколо Чорного моря. Про це житель Софії повідомив електронним листом інтернет-газеті «Новый Севастополь». «Хотів би вас інформувати про свою соло велосипедну експедицію навколо Чорного моря із загальною довжиною 7000 км. Відстань збираюся взяти рекордом за 60 днів. Старт відбудеться в Софії 24 травня 2009 року. Маршрут пройде через Болгарію, Румунію, Україну, Крим, Росію, Грузію, Туреччину», - відзначив В.СТОЯНОВ.

За твердженням болгарського велосипедиста, «метою експедиції є пропаганда культури ”роздільного викидання сміття, також використання екологічно чистого транспорту». Як пише В.СТОЯНОВ, «своєю дією хочу нагадати людям, що вони мають екологічно найчистіший транспорт – їх тіла. Більшість напевно вже забули його використовувати, пересуваючись лише між машиною і домівкою».

В.СТОЯНОВ народився в Алушті (Крим). Виріс в місті Кілія Одеської області. Зараз живе і працює в столиці Болгарії - місті Софія. Закінчив Софійську художню академію за фахом «Індустріальний дизайн».