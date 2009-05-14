Україна визначиться з кандидатом на посаду судді в суді з прав людини

Київ. 14 травня. УНІАН. Україна дотримується міжнародних зобов’язань щодо визначення кандидатури на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Міністерства юстиції України у відповідь на інформацію окремих ЗМІ про те, що українська сторона начебто гальмує цей процес.

”У зв’язку з цими публікаціями прес-служба Міністерства юстиції України заявляє, що міністр юстиції України Микола ОНІЩУК і підпорядковане йому міністерство завжди діяли відповідно до норм чинного законодавства, в тому числі й міжнародного, які імплементовані у національну правову систему”, - наголошується в заяві.

У контексті цього Мін’юст України нагадує, що, згідно з частиною першою статті 22 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, суддя до Європейського суду з прав людини обирається Парламентською Асамблеєю Ради Європи від кожної країни-учасниці Конвенції за списком з трьох кандидатів, запропонованих відповідною країною-учасницею. При цьому Парламентська Асамблея констатує, що Європейська конвенція з прав людини не визначає національних процедур відбору кандидатів.

Крім того, як наголошується в заяві, ”Міністерство юстиції України вважає, що процедура відбору кандидатів, в результаті якої був складений і поданий Україною другий список кандидатів, відповідала «принципам демократії, верховенства права, недискримінації, відповідальності та прозорості». Таким чином, Україна безсумнівно виконала своє зобов’язання відповідно до статті 22 Конвенції та запропонувала кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим статтею 21 Конвенції, а також відповідають критеріям, визначеним органами Ради Європи.

Враховуючи викладене та той факт, ”що в останні роки в Україні будь-які питання державного управління надзвичайно політизуються”,

Міністерство юстиції України закликає представників уповноважених органів державної влади утриматися від необгрунтованих заяв, навчитися відстоювати позицію України та її інтереси в міжнародних організаціях, спільними зусиллями своєчасно і неупереджено вирішувати наявні проблеми згідно з Конституцією України та нормами міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня голова української делегації в ПАРЄ, депутат від Партії регіонів Іван ПОПЕСКУ заявив, що ПАРЄ може позбавити українську делегацію повноважень через проблеми з поданням кандидатур на посади суддів Європейського суду з прав людини.

Він нагадав, що від України існують два списки кандидатів на посаду судді (ПАРЄ робить вибір одного судді з трьох кандидатів – УНІАН). В першому переліку є прізвища Сергія ГОЛОВАТОГО, Анни ЮДКІВСЬКОЇ та Василя МАРМАЗОВА, який потім відкликав свою кандидатуру. В другому списку є імена В.МАРМАЗОВА, А.ЮДКІВСЬКОЇ та нинішнього судді від України ad hoc Станіслава ШЕВЧУКА.

“Є перший перелік, який неповний, тому що В.МАРМАЗОВ відкликав свою кандидатуру. Його визнає Рада Європи, тому що кандидати з цього переліку вже пройшли співбесіди. А офіційна позиція Міністерства юстиції та уряду полягає в тому, що вони подали новий перелік, який не визнає Рада Європи”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Він також зазначив, що на засіданні Юридичного комітету минулого тижня в Страсбурзі лунала й інша пропозиція – звернутися до нинішнього судді від України ad hoc С.ШЕВЧУКА, який тимчасово працює суддею Європейського суду з прав людини з 2008 року після від’їзду Володимира БУТКЕВИЧА, з пропозицію пройти співбесіду.

“Рішення на рівні комітету поки не прийнято. На наступному засіданні 22 червня, якщо не буде позитивних зрушень у цьому напрямку, і не буде компромісу з українською владою – міністром закордонних справ та міністром юстиції, то буде поставлено питання про позбавлення української делегації права голосу”, - наголосив голова української делегації в ПАРЄ.