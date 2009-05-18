Литвин каже, що ”Східне партнерство” матиме перспективу...
Якщо партнери згодом зможуть вступити до ЄС
Київ. 18 травня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що програма «Східне партнерство» матиме перспективу в тому випадку, якщо буде реалізовано право країн, яких вона об’єднує, при досягненні ними відповідних критеріїв, подавати заяву про вступ до Європейського Союзу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав на спільному засіданні представників профільних комітетів країн – потенційних учасниць Парламентської асамблеї «Східного партнерства», яке проходило сьогодні у Києві під головуванням голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Бориса ТАРАСЮКА.
«Європейський вектор розвитку України є консолідуючим фактором для українського парламенту, для українських політичних сил», – наголосив В.ЛИТВИН у своєму зверненні до учасників засідання, відзначивши при цьому, що проект «Східне партнерство» не є направленим проти когось, а ініційований для того, щоб країни, які декларують європейський вектор, отримали додаткову можливість поглибити співробітництво з європейськими структурами.
«Ми за диференційований підхід до країн, які прагнуть євроінтеграції. Але якщо в нас по багатьох питаннях буде консолідована позиція, ми зможемо діяти з кумулятивним результатом», – зауважив голова ВР.
За його словами, країни-учасниці «Східного партнерства» мають використовувати можливості своєї колективної позиції, колективної думки задля вирішення питань широкого діапазону, в тому числі і питань безпеки. «Ми повинні продемонструвати, що в нас є позиція і що без нас цей світ, який все більше глобалізується, не бути мати достатньої стабільності», – закликав В.ЛИТВИН представників парламентів Молдови, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Вірменії.