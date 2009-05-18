Міннергетики РФ: час газотранспортного консорціуму прийде

Москва. 18 травня. УНІАН. Міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО вважає, що через півроку буде можливість повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

С.ШМАТКО підкреслив, що Росія завжди стояла на позиції, що гарантувати надійний транзит російського газу через територію України найефективніше шляхом створення міжнародного консорціуму. Він нагадав, що про це були досягнуті домовленості між Німеччиною, Росією і Україною, але ця ініціатива не була реалізована.

«Позиція Росії полягає в тому, що для забезпечення стабільних постачань російського газу через Україну до Європи необхідно створювати міжнародний консорціум. Росія готова брати участь у різних формах створення такого консорціуму, зокрема у фінансовій формі», - сказав С.ШМАТКО.

«Ми вважаємо, що можна було б найближчим часом, переговоривши з нашими партнерами в Європі, таку конструкцію запропонувати українському уряду», - підкреслив він.

У той же час він зазначив, що в Росії розуміють, що сьогодні питання управління ГТС в Україні є дуже заполітизованим. За його словами, питання управління ГТС ставиться в Україні «на одну сходинку» з питанням національного суверенітету.

«Я думаю, що в найближчі півроку, поки не пройдуть очікувані вибори в Україні, це питання подальшого розвитку не одержить», - сказав С.ШМАТКО.