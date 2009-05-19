Газети Франції через кризу зменшують кількість випусків

Брюссель. 19 травня. УНІАН. Через кризу у Франції ряд загальнонаціональних газет заявили про припинення випусків в кілька святкових днів на рік.

Як передає сьогодні AFP, газета Libération, зокрема, заявила про намір не випускати випуск в святковий четвер Вознесіння Господнього (цього року він припадає на 21 травня – УНІАН), в день завершення Другої світової війни 8 травня, а також 11 листопада, 25 грудня та 1 січня.

Напередодні ще одне французьке видання Le Figaro заявило про скасування своїх випусків 15 серпня, 25 грудня та 1 січня.

Ряд інших газет, такі як Les Echos, La Tribune, La Croix та L`Humanité вже не виходять в окремі святкові дні.

Figaro та Libération пояснюють своє рішення економічними причинами.

“Економія становитиме 100 тис. євро за день на друку, папері”, - заявив генеральний директор Figaro, Франсіс МОРЕЛЬ.

У свою чергу заступник головного редактора Libération Франсуа СЕРЖАН зазначив, що в святкові дні багато кіосків преси зачинені, а відтак вихід газети в ці дні “справді дорога операція”.

Зазвичай, у Франції в святкові дні працюють до 18 тис. кіосків з продажу преси з 30 тис.