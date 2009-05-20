ЄБРР надав кредит ”Укрексімбанку” на 250 млн. дол.
Для підтримки експорту
Київ. 20 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку надав ”Укрексімбанку” субординований кредит на 250 млн. дол. строком на 10 років. Про це йдеться у повідомленні прес-служби українського банку, оприлюдненому в середу.
Згідно з наданою інформацією, церемонія підписання угоди відбулася у Лондоні під час Щорічної зустрічі і бізнес форуму ЄБРР.
Частина коштів кредиту, до 50 млн. дол., буде використана для фінансування проектів енергетичної ефективності. Також передбачається, що ще не менш як 50 млн. дол. буде виділено експортно-орієнтованим компаніям України.
Як повідомлялося, ЄБРР заявив про готовність у поточному році інвестувати в банківський сектор України понад 500 млн. євро. В цілому в 2009 році банк має намір інвестувати 1 млрд. євро порівняно з 879 млн. євро у 2008 році.
Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. На 1 березня 2009 року він уклав зобов`язань на суму 4,4 млрд. євро через 173 проекти.
ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.
Активи банку на 1 квітня становили 51,07 млрд. грн., зобов`язання - 42,878 млрд. грн., власний капітал – 8,195 млрд. грн.
Прибуток банку за підсумками першого кварталу 2009 року становив 7,643 млн. грн., у 2008 році - 622,017 млн. грн.