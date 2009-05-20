ПАРЄ у червні може позбавити українську делегацію права голосу

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у червні на літній сесії розгляне проект доповіді про позбавлення української делегації повноважень.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, 20 депутатів-членів ПАРЄ підготували проект відповідної резолюції, якій був зареєстрований в Секретаріаті 19 травня цього року.

У проекті резолюції зазначається, що українська сторона настійливо відмовляється подати третю кандидатуру до переліку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, що “підриває довіру до суду”.

“Асамблея вважає це серйозним порушенням базових принципів Ради Європи”, - зазначається у проекті резолюції.

Проект резолюції підготовлений швейцарським депутатом Діком МАРТІ.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала перший перелік з трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини 14 вересня 2007 року. Після чого два кандидати поспіль у вересні та листопаді взяли самовідвід. Таким чином, на сьогодні перелік складається лише з двох кандидатів замість необхідних трьох.