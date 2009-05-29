Активність на виборах до Європарламенту зростає

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Європарламент відзначає зростання активності громадян на достроковому голосуванні при виборах до Європарламенту.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в прес-службі Європарламенту, про це свідчать результати дострокового голосування в Швеції, Фінляндії та Естонії.

Так, згідно з повідомленням, після 9 днів голосування у Швеції близько 230 тис. виборців, або 3,2% вже висловились на виборах. Під час попередніх виборів в 2004 році, за схожий період частка тих, що проголосували, становила 1,68%.

У Фінляндії, після двох днів дострокового голосування, вже проголосували близько 232 тис. виборців, або 5,6% проти 4,7% за такий період в 2004 році.

В Естонії, де вибори до Європарламенту проходять вперше з моменту приєднання цієї країни до ЄС в 2004 році, за день з 28 травня достроково проголосували 6,8 тис. виборців.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту пройдуть в Європі 4-7 червня, однак в ряді країн передбачена можливість дострокового голосування. Загалом протягом 4 днів голосування 375 млн. виборців мають обрати 736 депутатів, які працюватимуть протягом 5 років.