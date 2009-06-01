Ющенко полетів до Ватикану

Київ. 1 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденним офіційним візитом до Ватикана.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках візиту відбудеться аудієнція В.ЮЩЕНКА у Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVI, а також зустріч із Державним секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.

Програмою візиту передбачена зустріч Президента України зі студентами та семінаристами Української Папської колегії - провідного та найстарішого навчального закладу Української греко-католицької церкви у Римі. На цій зустрічі також будуть присутні українські студенти і семінаристи - представники різних українських конфесій, які навчаються у Папських вищих навчальних закладах.

В.ЮЩЕНКО у Ватикані також відвідає могилу Папи Римського Іоанна Павла II у гротах Собору Святого Петра.

У складі офіційної делегації України - віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир ОГРИЗКО, заступники глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ та Андрій ГОНЧАРУК, ректор Львівського українського католицького університету Борис ГУДЗЯК.