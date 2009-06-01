Україна та Ізраїль можуть стати привілейованими партнерами ЄС

Київ. 1 червня. УНІАН. Голова Європейського парламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ вважає, що у майбутньому Україна та Ізраїль стануть привілейованими партнерами Європейського Союзу.

Поглиблення відносин ЄС зі східними сусідами може призвести до того, «що, наприклад, Україна здобуде привілейований статус», наголосив Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ в інтерв`ю німецький газеті Hamburger Abendblatt, яку цитує «Німецька хвиля».

Під привілейованим партнерством голова Європарламенту розуміє як «посилену співпрацю, наприклад, у зовнішній політиці, в боротьбі з тероризмом або в питаннях захисту клімату».

На думку Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГА, з Ізраїлем ЄС вже зараз має «впорядковані відносини».

«Ізраїль дуже близький до нас і може стати привілейованим партнером ЄС», - сказав Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ.

Водночас він наголосив, що багато залежить від самого Тель-Авіва. За словами Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГА, Європейський Союз не погодиться з тим, що уряд Беньяміна НЕТАНЬЯХУ не підтримує утворення держави Палестина.

Разом із тим голова Європарламенту критично оцінив перспективу приєднання до ЄС Туреччини. На його думку, Євросоюз «не впорається з цим у політичному, культурному, фінансовому й географічному сенсі». Тому християнські партії в Німеччині «завжди говорили, що надають перевагу привілейованому партнерству».

Навіть якщо переговори про членство Туреччини успішно завершаться, «автоматизму бути не повинно», вважає Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ.

«Національні парламенти та Європейський парламент повинні залишатися вільними в своєму рішенні голосувати за приєднання чи прагнути до іншої форми партнерства», - наголосив він.