МЗС думає, як відповісти Чехії на візовий демарш

Київ. 1 червня. УНІАН. Міністерство закордонних справ опрацьовує схему адекватної відповіді на рішення Чехії про надання українцями додаткових документів для отримання чеських віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«МЗС на сьогодні опрацьовує схему можливої адекватної відповіді на нововведення чеської сторони», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, тілько-но з’явилась інформація про те, що для отримання чеської візи українцям, крім інших документів, необхідно надавати медичну довідку про стан здоров’я, МЗС України оперативно звернулося до чеської сторони з проханням роз’яснити, що може означати запровадження нового виду документу, на яку категорію громадян поширюватиметься ця вимога і як таке нововведення кореспондується з положеннями угоди між Україною і Європейським Союзом про спрощення оформлення віз.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що МЗС отримало відповідь чеської сторони, в якій вона підтверджує запровадження такого нововведення з 1 червня. При цьому чеська сторона роз’яснює, що ця вимога поширюватиметься на громадян України, які перебуватимуть в країні понад 90 днів. Вони також зазначають, що це є вимогою національного законодавства Чеської Республіки.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що такий намір Чеської Республіки викликає стурбованість Міністерства закордонних справ України. Він також повідомив, що подібних вимог від інших країн МЗС України не одержувало.

Як повідомлялося, з 1 червня всі бажаючі поїхати до Чехії на термін більше 90 днів мають надати медичну довідку про те, що вони не хворі на СНІД, туберкульоз і сифіліс. Причому довідка повинна бути перекладена чеською мовою і офіційно засвідчена.

Таку постанову на днях прийняло чеське Міністерство охорони здоров`я і визначило перелік держав, із громадян яких вимагатимуть таку довідку. У цьому переліку значаться ще тільки Молдова, Монголія і В`єтнам.