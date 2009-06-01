Україна візьме участь в Раді держав Балтійського моря
13:06, 01 червня 2009Новини ЄС
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Обговорять енергетичну співпрацю
Київ. 1 червня. УНІАН. Тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ 3-4 червня візьме участь у XV засіданні Ради держав Балтійського моря, яке відбудеться у місті Ельсінор (Данія).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.
За словами В.КИРИЛИЧА, у ході засідання передбачається проведення семінару на тему: «Поглиблення співробітництва в енергетичній сфері у регіоні Балтійського моря» та сесії Ради держав Балтійського моря на тему: «Майбутнє співробітництво в регіоні Балтійського моря».
Також заплановані двосторонні зустрічі В.ХАНДОГІЯ з міністрами закордонних справ Данії, Норвегії та Росії.
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