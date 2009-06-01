На борту зниклого Аеробусу були переважно бразильці, французи та німці

Київ. 1 червня. УНІАН. На борту літака компанії Air France, що зник сьогодні на Атлантичним океаном, були переважно громадяни Бразилії, а також французи і німці.

Про це з посиланням на міністра транспорту Франції повідомляє газета Le Mond.

Так, за офіційними даними, серед 216-ти пасажирів рейсу AF 447 було 126 чоловіків, 82 жінки та 8 дітей, серед яких – одне немовля, а також 12 членів екіпажу.

Міністр транспорту Франції Жан-Луі БОРЛУ уточнив, що більшість пасажирів зниклого Аеробуса становили громадяни Бразилії; також на борту було 40-60 французів та 25 німців.

Точний список пасажирів літака буде оприлюднено пізніше.

Як зазначає видання, різні джерела також повідомляють, що на борту Аеробуса перебували шість громадян Данії, п’ять італійців, три марокканці та два ліванці.

Сьогодні у другій половині дня компанія Air France висловила співчуття рідним та близьким пасажирів і членів екіпажу зниклого літака.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку над Атлантикою зник Аеробус А 330-200 із 216 пасажирами на борту, що здійснював переліт «Ріо-де-Жанейро – Париж».

Літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5.00 за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі літака.