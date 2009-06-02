Росія не хоче повторення січня-2009 в газовій сфері

Москва. 2 червня. УНІАН. Росія у жодному випадку не хоче повторення січневої ситуації з поставками газу до Європи.

Про це в інтерв`ю російському інформаційному каналу ”Вести” заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.

”Це велика проблема – збереження репутації надійного постачальника газу, яка у нас завжди була. Ми в будь-якому випадку забезпечимо збереження цієї репутації”, - підкреслив він.

”У нас є поки час. Ми зможемо й зобов`язані роз`яснити популярно, в чому полягатимуть можливі проблеми з поставками газу. І в цій частині уряд РФ зробить усі необхідні кроки із завчасного інформування і очікуватиме від партнерів адекватної оцінки”, - зазначив міністр.

За словами С.ШМАТКА, питання про поставки російського газу до ЄС ”у керівництва країни викликає серйозну стурбованість”.

”Ми по своїй лінії інформуємо керівництво про, на наш погляд, недостатньо активну позицію країн Євросоюзу в цій частині, ми регулярно перебуваємо в переговорному процесі з нашими партнерами, з міністрами енергетики, з Єврокомісією, обговорюючи потенційні проблеми для поставок російського газу до Європи”, - підкреслив С.ШМАТКО.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 до 20 січня 2009 року не отримували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі винила Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростовувала всі звинувачення.