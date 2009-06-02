Лідери Україні, Польщі і Балтії стануть докторами

Київ. 2 червня, УНІАН. Президенти Польщі, Литви, Латвії, Естонії, України, а також один з колишніх лідерів Білорусі стануть почесними докторами католицького університету в Любліні, Польща.

Як передає РІА «Новости», почесне наукове звання присуджено главам держав в честь 440-річчя Люблінськой унії, яке сусідні народи відзначатимуть 1 липня. Саме цього дня відбудеться урочисте вручення дипломів почесних докторів (”doctor honoris causa”) Леху КАЧИНСЬКОМУ, Валдасу АДАМКУСУ, Валдісу ЗАЛТЕРСУ, Тоомасу ІЛВЕСУ, Віктору ЮЩЕНКУ.

Вчена рада університету зазначила, що в Білорусі докторський ступінь присуджено не нинішньому Президенту Олександру ЛУКАШЕНКУ, а колишньому голові Верховної Ради країни Станіславу ШУШКЕВИЧУ.

Люблінська унія - угода про об`єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу - Річ Посполиту, що була затверджена у місті Люблін 1 липня 1569 року.