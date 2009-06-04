Баррозу закликає європейців прийти на вибори до Європарламенту

Брюссель. 4 червня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ закликає європейців взяти участь у виборах до Європарламенту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у його заяві, зробленій сьогодні, в перший день виборів.

“Я прошу європейців: віддайте свій голос на виборах. Європейці протягом всієї історії боролися за право висловлювати свою позицію. Нинішнє покоління має шанс зробити реальним щось, про що попередні покоління могли лише мріяти”, - сказав Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ЄС розпочалися вибори до Європарламенту, які триватимуть до 7 червня. Сьогодні голосування відбудеться у Великобританії та Нідерландах. Загалом, 375 млн. європейців мають обрати 736 депутатів парламенту терміном на 5 років.