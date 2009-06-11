Єврокомісія відзначає покращення якості води в місцях для купання

Брюссель. 11 червня. УНІАН. В 2008 році 96% морських вод та 92% внутрішніх вод у місцях, відведених для купання, відповідали гігієнічним стандартам ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представленій сьогодні щорічній доповіді про стан вод в ЄС у місцях, відведених для купання.

“Висока якість води в місцях для купання є основним елементом для здоров’я європейців та гарного стану навколишнього середовища”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС.

В 2008 році кількість місць для купання, які проходили моніторинг, збільшилося на 75. При цьому, з 21400 місць для купання, які проходили моніторинг в 2008 році, дві третини – місця на узбережжях морів, решта – біля річок та озер.

У доповіді зазначається, що, починаючи з 1990 року якість води в місцях для купання значно покращилися. Так, в 1990 році стандартам ЄС відповідали лише 80% морських вод проти 96% в 2008 році та лише 52% вод річок та озер проти 92% в 2008 році.

Порівняно з попереднім 2007 роком, кількість місць для купання, що відповідають стандартам, також збільшилася – на 1,1 процентний пункт для внутрішніх вод та на 3,3 процентних пункти для морських вод.