Україна сподівається на європейський кредит для оплати газу

Київ. 17 червня. УНІАН. Україна сподівається, що для оплати за газ, який до листопада 2009 року необхідно закачати до українських підземних сховищ газу (ПСГ), вдасться залучити синдикований кредит європейських фінансових організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Я сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на формулу й алгоритм фінансування закачування», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, на сьогодні, враховуючи переговорний процес, ще рано говорити про обсяги й умови фінансування. При цьому він наголосив, що ЄБРР входитиме до складу кредиторів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 червня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Люксембургу після 13-го засідання Ради з питань співпраці між Україною і Європейським Союзом, заявила, що Україна розраховує на отримання кредитів європейських банків для здійснення оплати за газ, що закачується до ПСГ.

При цьому вона наголосила, що газ, який необхідно закачати до листопада цього року, однаково необхідний як Європейському Союзу як споживачеві газу, так і Росії як постачальникові і Україні як споживачеві і транзитеру.

Вона наголосила, що для закачування газу тимчасові касові розриви необхідно покривати кредитними резервами. За її словами, так робилося завжди, проте на сьогодні, враховуючи кризу, банки неспроможні швидко реагувати на необхідність фінансування в таких чималих обсягах – більш як 4 млрд. дол.

При цьому прем`єр уточнила, що на сьогодні розглядається питання про надання коштів Європейським банком реконструкції й розвитку (ЄБРР) для оплати за газ, проте детальна інформація з цього питання поки що відсутня.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив, що компанія просить Кабінет Міністрів України надати державні гарантії для отримання кредитів на суму 15 млрд. грн. для закупівлі імпортного газу, який закачуватиметься до підземних сховищ газу.

Поточне споживання Україна в нинішньому році оплачувала вчасно, під сумнівом – здатність знайти кошти для оплати закачування газу до підземних сховищ.

Створення запасів ”блакитного палива” в ПСГ необхідне для здійснення транзиту до Європи.

Учора делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з першим заступником голови правління НАК Ігорем ДІДЕНКОМ вилетіла до Москви для проведення переговорів з ВАТ «Газпром» з питань постачання природного газу до України.