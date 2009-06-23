ПАРЄ розпочала розглядд питання про повноваження делегації України

Страсбург. 23 червня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розпочала розгляд питання про повноваження української делегації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, на розгляд депутатів представлено проект доповіді, підготовлений швейцарським депутатом Діком МАРТІ.

В проекті доповіді пропонується поки не позбавляти українську делегацію права голосу, враховуючи той факт, що Україна звернулася до Європейського суду з прав людини з проханням роз’яснити, чи має країна виключне право на подання, відкликання та внесення змін до переліків кандидатів на посаду судді Європейського суду.

Як повідомляв УНІАН. Україна подала перелік з трьох кандидатів на цю посаду 14 вересня 2007 року. Однак, після того, як один з кандидатів взяв самовідвід, в Україні були змінені правила відбору кандидатів. За результатами нового відбору Україна подала другий перелік кандидатів, якій не визнається ПАРЄ, оскільки Асамблея вважає, що Україна мала просто доповнити перший перелік третьою кандидатурою.

Ряд експертів в Україні вважають, що зміна правил відбору кандидатів мала на меті вивести з переліку кандидатів нинішнього голову Моніторингового комітету ПАРЄ Сергія ГОЛОВАТОГО, якій в 2007 році змінив політичну орієнтацію і почав підтримувати партію регіонів, хоча до того підтримував “Нашу Україну”.

19 травня 20 депутатів-членів ПАРЄ на чолі з Д.МАРТІ зареєстрували проект резолюції про позбавлення української делегації права голосу через проблему з поданням переліку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

5 червня 2009 року міністр юстиції України Микола ОНІЩУК повідомив в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС”, що звернувся через Комітет Міністрів Ради Європи до Європейського суду з прав людини з проханням роз’яснити чи має країна виключне право на формування, подання чи відкликання переліку кандидатів на посаду судді.

Зараз Україну в суді представляє суддя ad hoc Володимир БУТКЕВИЧ.