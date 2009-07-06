Поляк Бузек може очолити Європарламент до 2011 року

Брюссель. 6 липня. УНІАН. Італієць Маріо МАУРО відмовився від кандидатства на посаду Президента Європарламенту від групи народних партій на користь поляка Іржи БУЗЕКА.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання «EUobserver», про це італієць заявив у неділю 5 липня на конгресі групи народних партій в Афінах.

За словами М.МАУРО, він прийняв це рішення щоб «уникнути непотрібного та згубного розколу» в групі право-центристських «народників».

Формальне призначення І.БУЗЕКА, колишнього прем’єр-міністра Польщі, кандидатом на посаду Президента Європарламенту відбудеться на засіданні групи 7 липня в Брюсселі.

Парламент має схвалити рішення про призначення І.БУЗЕКА на засіданні 14 липня. Водночас, група народних партій планує традиційно домовитися із групою соціалістичних партій про розподіл президентства на дві частини по 2,5 роки кожна з тим, щоб в 2011 році І.БУЗЕКА замінив на посаді Президента німець Мартін ШУЛЬЦ.

Як повідомляв УНІАН, 4-7 червня в країнах-членах ЄС відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких найбільшу кількість місць – 264 з 736 – здобули «народники». Соціалісти стали другою найбільшою групою в парламенті з кількістю місць в 161.