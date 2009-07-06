Ющенко просить в Литви безкоштовних віз

Вільнюс. 6 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Литву запровадити безкоштовні довгострокові візи для українських громадян

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу в ході візиту до Литви.

Президент України сказав, що під час сьогоднішньої зустрічі з новообраним Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ запросив її здійснити свій перший закордонний візит до України. За словами В.ЮЩЕНКА, він сподівається, що під час візиту Президента Литви до України буде підписано низку двосторонніх угод.

В.ЮЩЕНКО сказав, що, зокрема, він звернувся до Президента Литви з проханням, аби однією з цих угод було запроваджено безкоштовні довгострокові візи для громадян України, які в’їжджають до Литви.