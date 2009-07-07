Екс-міністр закордонних справ ФРН Фішер став радником ”Набукко”

Брюссель. 7 липня. УНІАН. Колишнього міністра закордонних справ Німеччини Йошку ФІШЕРА призначено політичним радником проекту “Набукко”.

Як повідомляє агентство AFP, про це повідомила у понеділок німецька енергетична група RWE.

Й.ФІШЕР був найнятий RWE та австрійською нафтовою та газовою групою OMV для сприяння “політичній комунікації” проекту.

Й.ФІШЕР, 61 рік, з 1998 по 205 роки був міністром закордонних справ в уряді Герхарда ШРЕДЕРА, якій на сьогодні очолює підтримуваний Росією проект газопроводу “Північний потік”.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня країни ЄС та Туреччина мають підписати в Анкарі міжурядову угоду щодо будівництва газопроводу “Набукко” для зменшення залежності ЄС від російського газу.

Проект “Набукко” передбачає будівництво газопроводу між Азербайджаном та Австрією довжиною 3300 км. Проект розрахований на постачання 26-32 млрд. кубометрів газу на рік, його вартість оцінюється в 7,9 млрд. євро, а роботи з будівництва планується завершити до 2014 року.