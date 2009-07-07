Сотні бельгійців постраждали від туристичних шахраїв

Брюссель. 7 липня. УНІАН. Сотні бельгійців та нідерландців стали жертвами “туристичних шахраїв”, що здавали в оренду неіснуючі вілли в Іспанії.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Nieuwsblad.

За даними видання, вілли на морських узбережжях Іспанії та Франції пропонувалися через сайт villaspanjehuren.nl.

Згідно з повідомленням на сайті, компанія розпочала діяльність зі здачі в оренду відносно дешевих вілл і Іспанії та Франції через магазин в центрі міста Гронінгема, пізніше через веб-сайт та з адреси у бізнес-парку.

До початку сезону оренди вілл та квартир, який відкрився минулої суботи, 4 липня, “ніхто не підозрював, що їх ваучер нічого не вартий”, - зазначає газета.

За заявкою Економічної інспекції Бельгії веб-сайт було закрито, однак самих шахраїв встановити не вдалося, оскільки офіційно, їх компанія була зареєстрована на Багамських островах, а бельгійська влада не може перевіряти стан туристичних компаній, що пропонують лише продаж турів через Інтернет.

Таким чином, знайти шахраїв, скоріш за все не вдасться, як і відшкодувати постраждалим витрачені гроші.