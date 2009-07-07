ЄС затвердив витрати на енергопроекти

Брюссель. 7 липня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС затвердила витрачання 3,98 млрд. євро на низку енергетичних проектів до кінця 2010 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Згідно зі схваленим рішенням, гроші будуть витрачені в цілому на 47 проектів в рамках Європейського плану стимулювання економіки. При цьому передбачається, що 1,44 млрд. євро будуть витрачені на реалізацію 18 газових інфраструктурних проектів, 0,91 млрд. – на 8 електричних інфраструктурних проектів, 1,05 млрд. – на 13 проектів в області утримання та зберігання вуглецю. Крім того, передбачається витратити 565 млн. євро на 5 прибережних проекти з розвитку вітрової енергетики та 15 млн. євро – на два проекти на малих островах.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня цього року лідери країн Європейського Союзу домовилися щодо розподілу невитрачених 5 млрд. бюджетних євро на енергопроекти та на розповсюдження широкополосного Інтернету у сільській місцевості.

У переліку конкретних проектів, на які планується витратити ці кошти, є і газопровід «Набукко». При цьому, 200 млн. євро було передбачено для Австрії, Угорщини, Болгарії, Румунії та Німеччини.

Наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. євро невитрачених у 2008 році бюджетних коштів на енергетичну інфраструктуру (3,75 млрд. євро) та розвиток сільського господарства (1,25 млрд. євро).

Ці пропозиції стати частиною схваленого Європейською Радою у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро або 1,5% ВВП.