Європейські компанії вкладуть 400 млрд. євро в сонячну енергетику

Київ. 14 липня. УНІАН. Дванадцять європейських компаній розпочали реалізацію плану, згідно з яким вони витратять 400 мільярдів євро на будівництво сонячних електростанцій в Африці і на Близькому Сході, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Збудовані електростанції забезпечуватимуть електрикою Європу, даючи 15% її потреби в електроенергії.

До ”сонячного” консорціуму увійшли такі концерни як ABB і Siemens, а також енергетичні компанії E.On, RWE, банк Deutsche Bank, страхова компанія Munich Re та інші. План, який розробляється компаніями, дістав назву ”Промислова ініціатива Desertec” (Desertec Industrial Initiative).

Згідно з планом, сонячні електростанції також забезпечуватимуть частину потреб в електроенергії тих країн, де будуть збудовані. Держави, де вестиметься будівництво, поки що невідомі. У жовтні 2009 року буде створена комісія, котра займеться розробкою фінансового плану Desertec та укладанням міжурядових угод.