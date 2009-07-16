Швеція наголошує на необхідності захисту правозахисників в Росії

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Головуюча в ЄС Швеція заявляє про необхідність забезпечення захисту правозахисників в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві швецького президентства в ЄС з приводу вбивства правозахисниці Наталії Естемірової.

“Вбивство Н.Естемірової на Північному Кавказі привертає увагу до необхідності захисту правозахисників в Росії відповідно до визнаної світом Декларації ООН щодо правозахисників”, - зазначається у заяві швецького президентства в ЄС.

У заяві висловлюються співчуття родині та колегам загиблої, а також міститься заклик до влади Росії провести розслідування вбивства та покарати винних у його скоєнні.

Як повідомляв УНІАН, тіло Н.Естемірової було знайдено 15 липня в 100 метрах від федеральної автомобільної дороги “Кавказ” поблизу села Гази-Юрт Назранівського району Інгушетії.

Загибла майже 10 років було однією з провідних співробітників “Меморіалу” на Північному Кавказі. Н.Естемірова – перший лауреат премії ім. Анни Полиіковської (2007), нагороджена премією Швецького парламенту «Право на існування» (2004). В 2005 році група народних партій Європарламенту вручила їй Медаль Роберта Шумана.

Декларація ООН щодо правозахисників була схвалена Генеральною Асамблею в 1998 році після 14 років переговорів. В документі визначені міжнародні стандарти в сфері захисту правозахисників. Відповідно до декларації, держава має оберігати правозахисників від будь-якого насильства не лише з боку державних органів, але й з боку недержавних організацій, корпорацій, груп “фундаменталістів” чи приватних осіб.