В ЄС оголошуватимуть надзвичайну ситуацію при зменшенні імпорту газу на 10%

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Зменшення добового імпорту газу в ЄС на 10% стане приводом для оголошення надзвичайної ситуації в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС, представляючи схвалений сьогодні Комісією проект регулювання щодо забезпечення безпеки постачання газу до ЄС.

“Якщо буде зменшення добового імпорту газу на 10%, Комісія буде зобов’язана оголосити надзвичайну ситуацію”, - сказав комісар.

Він зазначив, що Комісія також матиме право на оголошення надзвичайної ситуації у випадку, якщо одна чи більше країн страждають від переривання постачання газу, і звернуться по допомогу до Єврокомісії.

Комісар також повідомив, що головним механізмом Єврокомісії під час криз буде газова координаційна група, яку передбачається посилити за рахунок представників національних енергетичних регуляторів та представників транспортних мереж.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія схвалила два проекти регулювання для посилення безпеки постачання газу європейським споживачам. Перший проект стосується збирання інформації щодо інфраструктурних енергетичних проектів, другий – заходів з посилення безпеки постачання газу.