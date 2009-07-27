Питання участі американців в місії ЄС в Грузії поки не обговорюватимуть

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує, що питання участі третіх країн в місії ЄС в Грузії сьогодні не обговорюватиметься.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

“Це питання не стоїть в порядку денному. Рада (міністрів з питань закордонних справ ЄС – УНІАН) має схвалити лише рішення про продовження мандату місії”, - сказала комісар.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначила, що місія ЄС виконала “гарну роботу”, однак потрібні подальші зусилля для врегулювання наслідків російсько-грузинського конфлікту.

Комісар також висловила жаль з приводу того, що на сьогодні в Абхазії та Південній Осетії немає міжнародних спостерігачів, оскільки поновити мандат місій ОБСЄ та ООН поки не вдалося.

“Ми робимо все можливе, щоб поновити мандат”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що сталася на початку серпня 2008 року, Росія визнала незалежність і фактично контролює два грузинських регіони – Абхазію та Південну Осетію.

Після завершення бойових дій ЄС вирішив розмістити в Грузії місію спостерігачів. Мандат місії розповсюджується на всю територію Грузії, однак фактично спостерігачі не мають доступу до Абхазії та Південної Осетії.

22 липня посли країн-членів ЄС в Брюсселі обговорювали можливість участі представників третіх країн, зокрема, США та Туреччини, у складі місії ЄС, однак формальне обговорення цього питання очікується лише у вересні.