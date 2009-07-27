ЄС заборонив торгівлю продукцією з морських котиків

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС заборонила продаж продукції з морських котиків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне законодавство було затверджено на засіданні Ради 27 липня.

Згідно з новими правилами, продаж продуктів зі шкіри котиків дозволено лише північним племенам, для яких полювання на них є традиційним заняттям.

Нові правила також розповсюджуються і на імпорт продукції зі шкіри котиків. Згідно з документом, імпорт буде дозволено лише в рідкісних випадках і тільки, якщо йтиметься про товари для особистого використання.

Законодавство набере чинності через 20 днів з моменту публікації його в “Офіційному журналі” ЄС, а заборона діятиме через 9 місяців з моменту набуття чинності законодавством.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав заборону на торгівлю продукцією з котиків, вбитих з комерційною метою на своєму засіданні 6 травня цього року.