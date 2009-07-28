ЄС може надати макрофінансову допомогу Білорусі
15:29, 28 липня 2009Новини ЄС
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Все залежатиме від МВФ
Брюссель. 28 липня. УНІАН. ЄС розглядає можливість надання макрофінансової допомоги Білорусі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Трійки ЄС-Білорусі комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
“Ми зараз розглядаємо можливість макрофінансової допомоги Білорусі, а також можливість отримання кредитів ЄБРР та ЄІБ в майбутньому”, - сказала комісар.
Вона зазначила, що ключовою умовою для отримання такого роду допомоги мають стати висновки МВФ щодо виконання Білоруссю умов отримання допомоги.
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