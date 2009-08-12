100 тис. глядачів прийдуть на концерт Мадонни у Варшаві

Варшава. 12 серпня. УНІАН. На концерті МАДОННИ у Варшаві 15 серпня очікується близько 100 тисяч глядачів, у тому числі більше 10 тисяч з-за кордону.

За даними польського телеканалу TVN24, на концерті будуть задіяні 1,2 тис. працівників охорони, 20% яких дбатимуть про безпеку, а решта виконуватимуть інформаційні функції, допомагаючи власникам квитків знайти свій сектор.

Правопорядок забезпечуватимуть кілька сотень міліціонерів.

На летовищі у Бемово, де відбудеться концерт, чергуватимуть машини швидкої допомоги.

Влада Варшави організувала додатковий транспорт до місця концерту. Також продовжено роботу громадського транспорту у ніч на 16 серпня.

TVN24 відзначає, що під час концерту не можна робити фото- та відеозйомку, приносити з собою напої.

Як повідомляв УНІАН, концерт МАДОННИ у польській столиці викликав протести католиків через те, що його дата співпала з релігійним святом Вознесіння Пресвятої Діви Марії.

Вони також заявили про намір протестувати проти концерту під час його проведення, намагаючись переспівати МАДОННУ за допомогою релігійних гімнів і патріотичних пісень.

Проти концерту Мадонни виступив також колишній президент Польщі Лех ВАЛЕНСА.