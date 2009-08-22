Для отримання газового кредиту уряд має написати листа в Єврокомісію

Київ. 21 серпня. УНІАН. Уряд має надіслати Єврокомісії підтвердження наміру отримання кредитів від міжнародних фінансових інституцій (МФІ) на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 21 серпня на прес-конференції в Києві Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

“Практика відносин вимагає банальний лист, банальну відповідь, що ми сприймаємо (пропозиції – УНІАН)”, - сказав він.

Уповноважений Президента зазначив, що в Україні також існує нормативно-правова база, яка регламентує отримання кредитів від МФІ і, згідно з якою, має бути проведена певна технічна робота, зокрема, визначено уповноважених на проведення переговорів та підписання кредитних угод.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо листа прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, в якому прем’єр взяла на себе зобов’язання з реформування газової сфери, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що всі взяті зобов’язання не є чимось новим для України, а вже затверджувалися в попередні роки на засіданнях Ради національної безпеки та оборони України, різними складами уряду та парламенту України, але до цього часу не були реалізовані.

Водночас, Уповноважений Президента не відповів на запитання, чому взяті урядом в ході переговорів з МФІ та Єврокомісією зобов’язання так і не були оприлюднені офіційно.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня МФІ у спільній Заяві з Євро комісією заявили про готовність надати Україні 1,7 млрд. доларів кредиту на закупівлю газу та газові реформи.

Згідно з документом, гроші можуть бути надані в 2009 та 2010 роках на вирішення короткотермінових проблем із закупівлею газу та забезпечення здійснення необхідних реформ.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО у листах від 28 та 29 липня за підсумками трьох раундів технічних консультацій взяла на себе зобов’язання з реформування газового сектору України, які задовольнили МФІ. Перелік зобов’язань в Україні не було оприлюднено офіційно.

Україна звернулася до ЄС з проханням надати кредит в 4,2 млрд. дол. всередині червня.