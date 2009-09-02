Україна закачала в ПСГ 25 млрд. кубометрів газу

12:35, 02 вересня 2009
Новини ЄС
0 0

"Газпром" каже, що треба на 3 млрд. більше

Москва. 2 вересня. УНІАН. Україна закачала в свої підземні газові сховища 25 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови правління концерну «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

«На сьогоднішній день, за нашими оцінками, Україна закачала 25 млрд. кубометрів газу в ПСГ, а потрібно 28 млрд. кубометрів», - сказав В.ГОЛУБЄВ.

Водночас, він повідомив, що загалом Україна розраховує купити 32 млрд. кубометрів газу, що обумовлено сприятливою кон`юнктурою ринку на сьогоднішній день.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter