”Нафтогаз” в 2010 році збільшить ставку транзиту газу з РФ

Київ. 2 вересня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% від існуючого на сьогодні розміру ставки - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67 - 2,72 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.