У липні ціни промвиробників в Європі знижувалися

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. У липні 2009 року ціни промислових виробників знизились порівняно з червнем 2009 року на 0,8% в єврозоні та на 1,0% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У липні-2009 порівняно з липнем-2008 ціни виробників знизились на 8,5% в єврозоні та на 8,4% в ЄС-27.

У липні-2009 порівняно з червнем-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики не змінилися в єврозоні та знизилися на 0,1% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зменшилися на 3,1% в єврозоні та на 3,5% в ЄС-27. В обох зонах ціни напівфабрикатів не змінилися, а ціни на капітальне майно знизилися на 0,1%. Товари короткочасного споживання подорожчали на 0,1% в зоні євро та подешевшали на 0,1% в ЄС-27, товари тривалого використання не змінилися в єврозоні та подешевшали на 0,1% в ЄС-27.

Зростання зареєстровано лише на Кіпрі (1,7%) та в Швеції (0,3%). Найбільше зниження спостерігалося у Литві (-2,0%), Німеччині (–1,5%) та Угорщині (-1,3%).

У липні-2009 порівняно з липнем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зменшились на 4,0% в єврозоні та на 3,1% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 20,2% в єврозоні та на 20,1% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 7,5% в єврозоні та на 6,4% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 3,0% в єврозоні та на 1,9% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 1,3% в єврозоні та на 1,7% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 0,1% в єврозоні та на 0,6% в ЄС-27.

Зростання цін у липні-2009 порівняно з липнем-2008 зареєстроване лише на Мальті (0,5%). Найбільше зниження цін зареєстроване в Нідерландах (-14,8%), Данії (-12,5%), Греції (-11,1%), Бельгії )-10,4%) та Фінляндії (-10,1%).

У червні-2009 порівняно з травнем-2009 ціни промислових виробників зросли на 0,4% в обох зонах.