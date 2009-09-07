У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з економічних та монетарних справ Йоакіна Алмун’ї
10:58, 07 вересня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить попередній економічний прогноз на базі даних щодо зростання ВВП та інфляції для Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, Іспанії, Нідерландів та Польщі, а також прогноз щодо агрегатів ЄС та єврозони. Єврокомісія робить економічні прогнози чотири рази на рік. Два з них – осінній та весінній – є повноцінними прогнозами розвитку економіки, ще два, що оприлюднюються у лютому та вересні, мають статус попередніх і базуються на даних 7-ми найбільших економік ЄС, що представляють 80% ВВП ЄС та 85% ВВП єврозони в номінальному обчисленні.
Дата події: 14 вересня 2009 року. Час початку: 11-15.
Час початку: 11-15.
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