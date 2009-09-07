Гітлер став головним героєм реклами проти СНІДу в Німеччині

Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Німецьке рекламне агентство використало образ Адольфа Гітлера в рекламі проти розповсюдження СНІДу.

Як повідомляють європейські ЗМІ, 30-секундний ролик, який можна знайти в Інтернеті, демонструє, як жінка та чоловік займаються любов’ю. Під кінець ролика у кадрі стають помітними обриси Адольфа Гітлера, після чого на екрані з’являється слоган: “СНІД – масовий вбивця. Захищайте себе”.

Рекламне агентство Das Comitee, що створило ролик, заявило, що хотіло в такий спосіб “струсонути людей” напередодні Всесвітнього дня проти СНІДу, який відзначається 1 грудня.