Гітлер став головним героєм реклами проти СНІДу в Німеччині
11:31, 07 вересня 2009Новини ЄС
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Хотіли "струсонути людей"
Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Німецьке рекламне агентство використало образ Адольфа Гітлера в рекламі проти розповсюдження СНІДу.
Як повідомляють європейські ЗМІ, 30-секундний ролик, який можна знайти в Інтернеті, демонструє, як жінка та чоловік займаються любов’ю. Під кінець ролика у кадрі стають помітними обриси Адольфа Гітлера, після чого на екрані з’являється слоган: “СНІД – масовий вбивця. Захищайте себе”.
Рекламне агентство Das Comitee, що створило ролик, заявило, що хотіло в такий спосіб “струсонути людей” напередодні Всесвітнього дня проти СНІДу, який відзначається 1 грудня.
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