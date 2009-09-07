Німеччина хоче стабільності у відносинах України та РФ в газовій сфері

Київ. 7 вересня. УНІАН. Німецька сторона зацікавлена у стабільному довготерміновому українсько-російському співробітництві у газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це заявив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ за підсумками робочих зустрічей у Німеччині, де він перебуває з 7 вересня на дорученням глави держави.

У ході переговорів Б.СОКОЛОВСЬКИЙ поінформував німецьку сторону про стан і обставини виконання Україною зобов’язань щодо імпорту і транзиту російського природного газу, а також окремих питань щодо перспектив співробітництва у нафтовій галузі та ядерній енергетиці.

«Офіційний Берлін позитивно сприйняв інформацію про технічну та ресурсну готовність української сторони забезпечити, зі свого боку, неухильне виконання зобов’язань по транзиту російського газу до європейських споживачів», - повідомив уповноважений Президента України.

Водночас, він додав, що німецька сторона із розумінням сприймає аргументи щодо необхідності перегляду окремих положень українсько-російських газових контрактів від 19 січня 2009 року в контексті вдосконалення договірної бази з метою запобігання кризових явищ у поставках газу до Європи на осінньо-зимовий період.

«У цьому контексті позитивно сприйняті повідомлення за результатами зустрічі російського та українського прем’єр-міністрів про готовність вдосконалення окремих пунктів газових контрактів, на чому наполягає Президент України Віктор ЮЩЕНКО», - повідомив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.