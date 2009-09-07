Французький прем`єр готовий очолити Єврокомісії

20:27, 07 вересня 2009
Новини ЄС
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Якщо Баррозу не переоберуть

Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Французький прем’єр-міністр Франсуа ФІЙОН готовий претендувати на посаду Президента Єврокомісії, якщо нинішнього Президента Жозе БАРРОЗУ не переоберуть.

Про це повідомляє сьогодні французька газета “Le Monde” з посиланням на неназваного міністра в уряді Ф.ФІЙОНА.

“Ф.ФІЙОН грає на гіпотетичний провал Ж.БАРРОЗУ”, - заявив анонімний міністр.

“Це не безглузда ідея, але на практиці небажана”, - додав він.

Водночас, газета повідомляє з посиланням на чиновника, близького до Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, що шанси Ж.БАРРОЗУ залишитися на посаді Президента Єврокомісії на другий термін становлять 70%.

Сам Ф.ФІЙОН в комюніке, розповсюдженому сьогодні у другій половині дня дистанціонувався від таких чуток, заявивши, що він “безперечно підтримує переобрання Ж.БАРРОЗУ”.

Голосування за кандидатуру Ж.БАРРОЗУ в Європарламенті має відбутися 16 вересня.

Як повідомляв УНІАН, після виборів до Європарламенту, що відбулися на початку червня, кандидатура Ж.БАРРОЗУ досі розглядається, як єдина на посаду Президента Єврокомісії.

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