Україна відмовить Елтону Джону в усиновленні

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Відомий британський співак Ельтон ДЖОН не зможе усиновити 14-місячного українського хлопчика, хворого на СНІД.

Як повідомляють сьогодні європейські ЗМІ, про це міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО заявив агентству Associated Press.

За словами міністра, згідно з українським законодавством, для усиновлення потрібно бути молодшим 45-ти років та бути одруженим. При цьому, гомосексуальні союзи не розглядаються як звичайні подружжя в Україні.

Е.ДЖОН перебуває у віці 62-х років, а його тривалий компаньйон – Давид ФУРНІШ – у віці 46-ти років.

Сам британський співак зазначив, що зустрів 14-місячного хлопчика на ім’я Лев на концерті, який він давав в рамках візиту до України для мешканців дитячих будинків. В Україні Е.ДЖОН буває в рамках діяльності свого фонду боротьби зі СНІДом.

Співак також визнав, що його думка про усиновлення може стикнутися з юридичними складнощами, але водночас зазначив, що історія цього маленького хлопчика його дуже розчулила.