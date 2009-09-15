ЄС хоче від Азербайджану газу для ”Набукко”

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. ЄС продовжує переговори з Азербайджаном щодо постачання газу по “Набукко”.

Як повідомляє AFP, про це заявив сьогодні в Баку комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

“Для нас є важливим диверсифікувати поставки газу до Європи. Ми зацікавлені в постачанні азербайджанського газу, і переговори з цього питання тривають”, - сказав комісар.

В Єврокомісії, зокрема, вважають, що азербайджанський газ може стати одним з ключових для заповнення газопроводу “Набукко”, будівництво якого планується завершити в 2014 році, і який має поєднати країни Центральної Азії з Європою.

А.ПІБАЛГС зазначив, що всі політичні питання щодо будівництва “Набукко” вирішені, тепер залишилися лише комерційні.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в Анкарі представники Туреччини, Австрії, Угорщини, Болгарії і Румунії підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу ”Набукко”. Проект передбачає постачання природного газу з Каспійського басейну до Європи в обхід Росії.

Проект ”Набукко” оцінюється в 7,9 млрд. дол. і передбачає транспортування природного газу в європейські країни через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням вже збудованого газопроводу Баку-Тбіліси-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. На початковій стадії трубопроводом планується перекачувати близько 15 млрд. кубометрів газу. На території Туреччини буде прокладено дві третини газопроводу - близько 2 тисяч кілометрів з 3,3 тисяч.

Почати будівництво газопроводу планується в 2010 році, транспортування газу по ньому - в 2014-му.