Представники ВМС України вивчать у Греції досвід НАТО

Севастополь. 18 вересня. УНІАН. Група представників Військово-Морських Сил Збройних Сил України в грецькому місті Суда-Бей з 19 по 26 вересня вивчатиме військово-морську оперативну термінологію та досвід країн НАТО у сфері підготовки мічманського та старшинського складу ВМС.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування ВМС України. Під час перебування у місті Суда-Бей представники українського флоту, зокрема, візьмуть участь у семінарах, які організовують фахівці ВМС Сполучених Штатів Америки в рамках програми “Євроазійське партнерство-2009”, ознайомляться з особливостями кар’єрного зростання та підготовки старшинського складу на кораблях ВМС США, а також відпрацювання оперативних документів за стандартами НАТО, вивчать досвід країн Північноатлантичного альянсу у сфері розвитку мічманського та старшинського складу ВМС.

Делегацію ВМС України до міста Суда-Бей очолює офіцер штабу командування українського флоту капітан 1 рангу Сергій ШЕВЦОВ.