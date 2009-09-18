У Польщі від вибуху метану в шахті загинули 12 гірників

Варшава. 18 вересня. УНІАН. На Півдні Польщі в результаті вибуху на одній із шахт загинуло щонайменше 12 гірників та 15 були серйозно поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, частина гірників зуміли самостійно вибратися із шахти.

Серед поранених - п’ятеро перебувають у тяжкому стані, з них троє - у дуже тяжкому.

Їх гелікоптерами доставлено до обласної лікарні, де лікарі борються за їх життя.

Потерпілі мають численні опіки, й потребують інтенсивного лікування, повідомляє TVN24.

За попередніми даними, причиною вибуху могла бути занадто сильна концентрація метану у повітрі в шахті. Водночас експерти не виключать інших причин.

Вибух стався на глибині близько 1000 метрів на шахті, котра входить до Катовіцького вугільного холдингу.

На момент трагедії у безпосередній близькості від місця вибуху перебували 38 шахтарів.

На місце події виїхав заступник глави польського уряду Гжегож СХЕТИНА.

За даними польських медіа, остання велика катастрофа на шахті у Польщі мала місце у 2007 році, коли в результаті вибуху метану та вугільного пилу загинуло 23 гірників.

У 2008 році на одній із шахт через аналогічну причину загинуло 5 осіб.

У 2002 році аварія на одній із шахт забрала життя 10 гірників.