В німецькому Мюнхені відкрився 176-й Октоберфест (фоторепортаж)
Очікується, що за три тижні вип`ють 6 млн. літрів пива
Мюнхен. 22 вересня. УНІАН. В німецькому Мюнхені відкрився 176-й пивний фестиваль Октоберфест.
Цього року на фестивальному майданчику розмістилося 14 великих наметів та 18 маленьких, які, за словами організаторів, протягом всіх днів фестивалю, в яких протягом фестивалю за планами організаторів, буде випито близько 6 млн. літів пива. Відвідувачами з Німеччини та з усього світу.
Вартість одного літрового бокалу цього року становить 8,30 – 8,60 євро.
Баварія, в столиці якої і проходить найвідоміший пивний фестиваль у світі, пишається своїм пивом, бо ж ще в 1516-му році граф Вільям IV видав указ, згідно з яким при виробництві пива дозволялося використовувати лише три речовини: воду, хміль та ячмінь. І такий підхід зберігається тут і досі.
А вперше Октоберфест відбувся в 1810-му році на честь весілля баварського крон-принца Людвіга з принцесою Терезою Захен-Хільдбургхаузен. Тоді свято тривало лише 5 днві – з 12 по 17 жовтня. Однак, наступного року свято повторили, а згодом воно стало традиційним.
Цього року фестивальні намети залишаться відкритими до 4 жовтня.
|Головні ворота пивного фестивалю
|Щодня на Октоберфесті – парад в костюмах 19-го століття
|Яскраво прикрашені коні з горою пива на підводі – теж учасники святкового параду
|Звичайно, в 19-му столітті військові ще не мали мобільних телефонів.... але ж час змінюється
|Після параду не гріх і пивком побавитись в одному з наметів, куди і прямують зараз ці вихідці з минулого
|На фестивалі відкрито 14 великих та 18 маленьких пивних намети, однак у вихідні після обіду в них вже й яблуку нема де впасти
|Пиво у наметах подають лише тим, хто має сидяче місце. Решті доводиться чекати на вулиці
|Але пиво хоч і головна, та не єдина розвага на фестивалі, бо в кожному наметі ще й лунає традиційна баварська пісня. Та й від сучасної музики гости фестивалю не відмовляються
|Майбутні відвідувачі Октоберфесту звикають до нього з самого дитинства
|Молоді баварці задивилися на атракціони, які займають на Октоберфесті всю вільну від пивних наметів площу
|Місцеві жителі приходять на фестиваль у національних костюмах
|А ці дівчата ще й обзавелися спеціальними сумочками, схожими більше на маленькі шпаківниці
Фото Юрія Пінського.
|Від першого фестивалю, що відбувся в 1810-му році, Октоберфест значно виріс і тепер триває три тижні поспіль. Цьогорічний фестиваль закриє свої намети лише пізно ввечері 4 жовтня.
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