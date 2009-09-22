В німецькому Мюнхені відкрився 176-й Октоберфест (фоторепортаж)

Мюнхен. 22 вересня. УНІАН. В німецькому Мюнхені відкрився 176-й пивний фестиваль Октоберфест.

Цього року на фестивальному майданчику розмістилося 14 великих наметів та 18 маленьких, які, за словами організаторів, протягом всіх днів фестивалю, в яких протягом фестивалю за планами організаторів, буде випито близько 6 млн. літів пива. Відвідувачами з Німеччини та з усього світу.

Вартість одного літрового бокалу цього року становить 8,30 – 8,60 євро.

Баварія, в столиці якої і проходить найвідоміший пивний фестиваль у світі, пишається своїм пивом, бо ж ще в 1516-му році граф Вільям IV видав указ, згідно з яким при виробництві пива дозволялося використовувати лише три речовини: воду, хміль та ячмінь. І такий підхід зберігається тут і досі.

А вперше Октоберфест відбувся в 1810-му році на честь весілля баварського крон-принца Людвіга з принцесою Терезою Захен-Хільдбургхаузен. Тоді свято тривало лише 5 днві – з 12 по 17 жовтня. Однак, наступного року свято повторили, а згодом воно стало традиційним.

Цього року фестивальні намети залишаться відкритими до 4 жовтня.