”Сарматія” представить ТЕО ЄАНТК в Брюсселі

Варшава. 22 вересня. УНІАН. Міжнародна компанія «Сарматія» планує провести презентацію техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) в Брюсселі в жовтні цього року.

Як повідомив кореспондентові УНІАН генеральний директор компанії Сергій СКРИПКА, в презентації ТЕО можуть взяти участь глави держав, які беруть участь у проекті.

С.СКРИПКА відзначив, що така можливість передбачена спільною декларацією польського й українського президентів, підписаною 7 вересня ц.р. за підсумками державного візиту Віктора ЮЩЕНКА до Польщі.

За словами гендиректора «Сарматії», створеної в 2004 році польською й українською національними нафтотранспортними компаніями для розвитку проекту ЄАНТК, остаточна дата і формат презентації ТЕО поки що не затверджені. При цьому він наголосив, що компанія зацікавлена в його презентації якомога швидше.

«Ми б хотіли, аби це було в жовтні», – сказав С.СКРИПКА.

Представник «Сарматії», до складу якої в 2008 році увійшли також національні нафтогазові компанії Азербайджану, Грузії і Литви, висловив думку, що, швидше за все, президенти спеціально не поїдуть на презентацію ТЕО, а це буде додатковий захід під час їх перебування в Брюсселі.

За словами С.СКРИПКИ, у разі участі президентів ТЕО буде представлено керівництву Єврокомісії, Європейського банку реконструкції й розвитку і Європейському інвестиційному банку, на фінансування проекту якими розраховує «Сарматія». У разі іншого формату на презентацію також будуть запрошені представники приватних компаній, яких може зацікавити даний проект.

«Сподіваємося, що це (презентація ТЕО – УНІАН) буде на зустрічі глав держав», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, запланована на червень 2009 року презентація ЄАНТК у Брюсселі, за даними «Сарматії», не відбулася через те, що Єврокомісія побажала, аби з ТЕО спочатку ознайомилися її експерти.

У презентації планував взяти участь Президент України В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту до країн Західної й Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би змогу протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на узбережжі Балтійського моря.

ТЕО проекту було презентовано в 2006 році, але учасникам не вдалося знайти інвесторів.

У 2008 році «Сарматія» виділила 1,8 млн. дол. на підготовку ще одного ТЕО проекту, яке було затверджено акціонерами в квітні 2009 року, а в червні передано на розгляд Єврокомісії.

Згідно із затвердженим ТЕО, для реалізації проекту необхідно від 2 до 8 млрд. дол. інвестицій, залежно від обсягів транспортування нафти.