25 вересня відбудеться Трійка Україна-ЄС

Київ. 22 вересня. УНІАН. 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 64-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться засідання Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ сьогодні на брифінгу.

В ході засідання сторони планують обговорити стан підготовки до проведення 13-го саміту Україна-ЄС, що відбудеться в Києві 4 грудня, стан та перспективи переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію, питання безвізового режиму.

Також в ході засідання планується обговорити перспективи подальшої інтеграції України до енергетичного простору ЄС, зокрема, приєднання України до договору про Енергетичне співтовариство та виконання домовленостей, досягнутих під час міжнародної конференції з модернізації української ГТС.

Делегацію України на засіданні очолить т. в. о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ. Делегацію ЄС - міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ.