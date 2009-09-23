Єврокомісія розробила проект законодавства про фінрегулювання

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Єврокомісія схвалила проект законодавства щодо створення двох нових органів фінансового нагляду в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили сьогодні журналістам комісари ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ та з питань внутрішнього ринку та послуг Чарлі МакКРІВІ.

“В ЄС не було органу, який би оцінював системні ризики”, - сказав Й.АЛМУНЬЯ.

“Цей пакет представляє швидку та потужну відповідь Єврокомісії для виправлення недоліків у європейській системі фінансового нагляду”, - додав у свою чергу Ч.МакКРІВІ.

Проект законодавства передбачає, зокрема, створення двох нових органів фінансового нагляду: Європейського бюро системних ризиків та Європейської системи фінансового нагляду.

Передбачається, що перший орган моніторитиме та оцінюватиме стабільність фінансової системи в цілому У свою чергу Європейська система фінансового нагляду займатиметься наглядом за окремими фінансовими інституціями і складатиметься з представників національних фінансових регуляторів. В рамках Європейської системи органів фінансового нагляду має бути створена Європейська наглядова адміністрація з розподілом діяльності за трьома напрямками: банківський сектор, сектор страхування та сектор безпеки функціонування ринків. Європейська наглядова адміністрація має забезпечувати застосування національними наглядовими органами стандартів ЄС в своїй практиці, зокрема, шляхом розробки обов’язкових технічних стандартів, необов’язкових рекомендацій, які можуть використовуватися національними наглядовими органами в окремих випадках. Крім того, до завдань адміністрації віднесено координацію аналізу ризиків, участь в роботі національних наглядових органів в статусі спостерігачів для виявлення можливих недосконалостей в застосуванні європейського законодавства, сприяння тренінгу персоналу національних наглядових органів. Адміністрація також отримає повноваження з нагляду за рейтинговими агентствами. Водночас, повноваження Європейської наглядової адміністрації не мають впливати на питання, що належать до сфери бюджетної відповідальності країн-членів ЄС, таких як рішення щодо рекапіталізації банків.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні 19 червня підтримала схвалені Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС пропозицій Єврокомісії щодо посилення системи фінансового нагляду. Лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати відповідний проект законодавства.

Єврокомісія сподівається, що законодавство буде схвалено вже на початку 2010 року.