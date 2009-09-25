У французькому Шарлєвілль-Мезьє проходить 15-ий Міжнародний фестиваль лялькових театрів (фоторепортаж)

10:15, 25 вересня 2009
Новини ЄС
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Організатори очікують 150 тис. глядачів...

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. У французькому Шарлєвілль-Мезьє проходить 15-ий Міжнародний фестиваль лялькових театрів.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відкрився 18 вересня, і триватиме 10 днів.

Цього року до невеличкого французького містечка в Арденнах для участі у фестивалі прибули понад 790 акторів з 23-х країн світу, які привезли майже 600 спектаклів.

Фестивальна програма розділена на дві частини: частина спектаклів демонструються просто неба, інша – в 35-ти різноманітних приміщеннях міста: від муніципального театру до бібліотеки.

Один з вуличних акторів – житель Арденн Жан-Луї РАКУЕ, розповів УНІАН, що цього року, на жаль, не всі заявлені театральні трупи змогли приїхати – переважно, через кризу. Він зазначив, що криза відобразилася і на сприйнятті його спектаклів у Франції. “Французи зараз дуже сумні”, - сказав актор. Разом з тим він не збирається залишати свою професію, який віддав вже 25 років і формує плани на майбутнє. “Найближчим часом поїду зі спектаклем до Туреччини. Хотілося б побувати якось і в Україні. Знаєте, я вже бував у Східній Європі, зокрема, в Хорватії, і дійшов висновку, що на сході публіка більш відкрита і щира, ніж на заході”, - сказав Ж.Л.РАКУЕ.

В рамках фестивалю також розроблено велику програму семінарів та майстер-класів для акторів і фахівців театрів маріонеток. Ну а жителі і гості французького містечка просто насолоджуються можливістю побачити в одному місці так багато різноманітних лялькових героїв. Шкода, що поки цей один з найбільших у світі фестивалів лялькових театрів проходить лише один раз на три роки, однак організатори вже зараз думають над можливістю скорочення цього терміну до двох років.

Фото Сергія Воропаєва.
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