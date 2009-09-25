У французькому Шарлєвілль-Мезьє проходить 15-ий Міжнародний фестиваль лялькових театрів (фоторепортаж)
Організатори очікують 150 тис. глядачів...
Брюссель. 23 вересня. УНІАН. У французькому Шарлєвілль-Мезьє проходить 15-ий Міжнародний фестиваль лялькових театрів.
Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відкрився 18 вересня, і триватиме 10 днів.
Цього року до невеличкого французького містечка в Арденнах для участі у фестивалі прибули понад 790 акторів з 23-х країн світу, які привезли майже 600 спектаклів.
Фестивальна програма розділена на дві частини: частина спектаклів демонструються просто неба, інша – в 35-ти різноманітних приміщеннях міста: від муніципального театру до бібліотеки.
Один з вуличних акторів – житель Арденн Жан-Луї РАКУЕ, розповів УНІАН, що цього року, на жаль, не всі заявлені театральні трупи змогли приїхати – переважно, через кризу. Він зазначив, що криза відобразилася і на сприйнятті його спектаклів у Франції. “Французи зараз дуже сумні”, - сказав актор. Разом з тим він не збирається залишати свою професію, який віддав вже 25 років і формує плани на майбутнє. “Найближчим часом поїду зі спектаклем до Туреччини. Хотілося б побувати якось і в Україні. Знаєте, я вже бував у Східній Європі, зокрема, в Хорватії, і дійшов висновку, що на сході публіка більш відкрита і щира, ніж на заході”, - сказав Ж.Л.РАКУЕ.
В рамках фестивалю також розроблено велику програму семінарів та майстер-класів для акторів і фахівців театрів маріонеток. Ну а жителі і гості французького містечка просто насолоджуються можливістю побачити в одному місці так багато різноманітних лялькових героїв. Шкода, що поки цей один з найбільших у світі фестивалів лялькових театрів проходить лише один раз на три роки, однак організатори вже зараз думають над можливістю скорочення цього терміну до двох років.
|Місто, що зустрічає фестиваль раз на три роки, здається у фестивальні дні саме перетворюється на один великий ляльковий театр: ляльки у вітринах магазинів, на вулицях та площах і навіть на адміністративних будинках
|Персональні міні-театри для всіх бажаючих.
|Актор з Індії перед початком спектаклю представляє головних персонажів глядачам через перекладача
|Вуличні спектаклі приваблюють і дітей, і дорослих
|Ляльковий піаніст замислився над тим, який наступний твір він хотів би подарувати своїй публіці
|На всі дні фестивалю центр міста – ще й великий торгівельний ляльковий центр, в якому можна придбати ляльку на свій смак
|З великими ляльками можна навіть спокійно прогулятися містом
|А маленьким доводиться давати ради на руках
|А ось і велика “жива” лялька, навіть, скоріше не лялька, а практично скульптура, яка, за окрему копійчину навчить всіх бажаючих тримати пістолета в руках
|А ось і лялька – циркач, яка долає складні перешкоди лише на одному колесі
|Голова, руки, трохи фантазії – і ось вам напівлюдина-напівлялька, що співає голосом Азнавура
|Продавець свистків та його маленький учень вивчають нову мелодію
|Маленькі зелені люди прибули на центральну площу міста на власній машині
|Жан-Луї РАКУЕ 25 років віддав ляльковому театру. Цього року він представляв просто неба спектакль без слів про життя прибиральника вулиць
|А ось і приборкувач дракона. Щоправда, сам дракон настільки старий, що від нього залишилися лише голова та скелет...
|Але вогнем він дихає не гірше, ніж 300 років тому
Фото Сергія Воропаєва.
|Звичайно, на ляльковому святі не обійтися без нечистої сили, яка була представлена всіма можливими персонажами
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter